Двое участников похищения людей и $1,5 млн в Петербурге получили по пять лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Московский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима двоих мужчин, которые участвовали в разбое с похищением людей и $1,5 млн возле аэропорта Пулково в 2014 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Собранные ГСУ СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении уроженцев Ленинградской области, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). <…> Приговором суда [Леониду] Бондарчуку и [Павлу] Савельеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июле 2014 года ТАСС сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково неизвестные в масках разбили стекло в машине, достали оттуда троих мужчин, посадили их в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. У похищенных затем украли $1,5 млн.

Как было установлено в ходе расследования, осужденные примкнули к банде, которая занималась разбоями в Петербурге. В ее состав, как уточнили в прокуратуре Петербурга, они не входили, однако приняли участие в разбойном нападении в аэропорту. После совершения разбоя осужденные в течение пяти лет скрывались от следствия, задержать их удалось в 2020 году.

Другие участники преступной группировки ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы.