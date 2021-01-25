Экс-схимонах Сергий переведен в СИЗО-4, в котором содержатся бывшие правоохранители

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), обвиняемый по трем статьям УК РФ, переведен в СИЗО-4 "Медведь", где содержатся в основном экс-сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Романов переведен из "Матросской тишины" в СИЗО-4", - сказал он. Этот изолятор как правило используется для содержания обвиняемых, которые ранее служили в правоохранительных структурах. Там содержится основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов и экс-глава СК по КЧР Казбек Будатов, а также другие бывшие правоохранители.

Мельников сообщил журналистам в четверг, что бывший схимонах после карантина переведен из СИЗО-7 в изолятор "Матросская тишина". Ранее сообщалось о том, что Сергий объявил сухую голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.