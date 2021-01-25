Возгорание на заводе "Уфаоргсинтез" локализовано

УФА, 25 января. /ТАСС/. Пожар на предприятии "Уфаоргсинтез" локализован, угрозы распространения огня нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Башнефть".

"Возгорание на "Уфаоргсинтез" локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные установки завода продолжают работать, ведется экологический мониторинг.

В пресс-службе МЧС РФ заявили в свою очередь, что превышений ПДК вредных веществ в районе горящего завода нет. "Лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в трех точках близрасположенного жилого сектора: по улице Инициативная, Тимашевская, Черкассы. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - уточнили в министерстве.

По данным источника ТАСС, на заводе горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Возгорание началось на открытой площадке предприятия, перед этим произошел взрыв. Пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных), позже его понизили до третьего. По информации МЧС, на технологических трубопроводах перекрыты задвижки, происходит выгорание продукта.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц завода и контрольно-надзорных органов, СК начал проверку, на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции, сообщила пресс-служба СУ СК по Башкирии.

Предприятие "Уфаоргсинтез" (принадлежит "Башнефти") занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.

В данную новость были внесены изменения (21:19 мск) - добавлена информация МЧС