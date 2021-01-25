Двое пострадавших при нападении в Стамбуле россиян находятся под контролем медиков

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Двое пострадавших при нападении в Стамбуле граждан России находятся под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Об этом сообщило в понедельник генконсульство РФ в Стамбуле.

"Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся. По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан, - отмечается в записи, опубликованной на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Двое пострадавших росграждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных", - указали в генконсульстве.