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В ДТП с трамваем в Москве пострадал ребенок

Он госпитализирован

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ребенок пяти лет пострадал в ДТП на проезде Дежнева в столице. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ДТП пострадал ребенок 5 лет. По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что около 19:00 мск в районе дома №3 по проезду Дежнева произошло ДТП с участием трамвая №17 и пешехода. В результате случившегося пострадал пешеход, ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, пешеход нарушил правила дорожного движения.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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