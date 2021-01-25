СК возбудил дело после пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

ТАСС, 25 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез" в Уфе, где погиб один человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы Следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на территории завода произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами, в результате один человек умер, один госпитализирован.

Также оценку действиям должностных лиц завода и контрольно-надзорных органов даст прокуратура республики.