СК начал проверку после падения крана в Краснодаре

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после падения башенного крана на стройплощадке в Краснодаре, в результате чего погибли два человека. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"По факту гибели двух граждан (мужчины предположительно 1952 года рождения и женщины, предположительно, 1966 года рождения) в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте 25 января 2021 года следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по краю организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает следователь, проводится осмотр места, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в понедельник на строительной площадке ЖК "Ракурс". В пресс-службе управления МВД России по Краснодару ранее сообщали о поступлении в одно из медицинских учреждений города двух человек с травмами, полученными в результате падения башенного крана.