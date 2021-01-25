Экс-сенатора Сабадаша госпитализировали из зала суда в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и бизнесмен Александр Сабадаш госпитализирован из зала суда в Санкт-Петербурге во время заседания по апелляции на решение районного суда о заключении его под домашний арест по новым обвинениям после освобождения из колонии. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Он был госпитализирован из зала суда. Стало нехорошо, вызвали скорую", - сказали в пресс-службе.

Ранее Сабадаш был судим за мошенничество и отбывал наказание. Освободится он был должен в конце января, однако пока находился в колонии, Сабадаш стал фигурантом еще нескольких уголовных дел о крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), а также двух преступлениях по отмыванию денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему уже предъявили обвинение в хищении более 458 млн рублей у банка "Таврический", а также отмывании денег на 189 млн рублей и 298 млн рублей. Суд заключил его под домашний арест 15 января, при этом следователи настаивали на заключении его в СИЗО. На это решение была подана апелляция. Заседание по рассмотрению жалобы перенесено.

С 2003 по 2006 годы Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, а после ухода с поста занялся бизнесом.