В некоторых городах Нидерландов вновь вспыхнули беспорядки

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Беспорядки, вызванные введением комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса, вновь охватили ряд городов в Нидерландах. Не менее 70 человек задержаны, сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По данным телеканала, проблемы наблюдались в Амстердаме, Гелене, Зволле, Роттердаме, Тилбурге, Харлеме и Хертогенбосе.

"К сожалению, мы наблюдаем такую же картину, как и прошлым вечером, - отметил глава полиции Виллем Вуленерс. - Сначала все было спокойно, однако ближе к началу комендантского часа молодые люди начали выходить на улицу, и начались столкновения с полицией".

Для разгона акций протеста в Роттердаме и Харлеме правоохранительным органам пришлось использовать слезоточивый газ. В ряде городов демонстранты били витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и петардами. Во многих местах потребовалось вмешательство спецназа.

Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск). На этом фоне в минувшие субботу и воскресенье в ряде городов также прошли незаконные акции протеста и демонстрации, в ходе которых было арестовано около 300 человек.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 952 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.