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В Подмосковье в 2020 году возбудили более 350 уголовных дел, связанных с коррупцией

Среди фигурантов дел есть крупные чиновники, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, отметил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило 355 уголовных дел коррупционной направленности в 2020 году. Об этом сообщил и.о. руководителя ведомства Александр Стариков в интервью "Российской газете".

"Безусловно, борьба с коррупционными проявлениями - приоритетное направление в нашей работе. За 2020 год в Подмосковье было возбуждено 355 уголовных дел коррупционной направленности. Неприкасаемых нет - среди фигурантов крупные чиновники, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов", - сказал Стариков.

Он добавил, что в прошедшем году завершилось расследование дел в отношении бывших должностных лиц администраций городских округов Щелково, Чехова, Клина, бывшего судьи Кузьминского районного суда Москвы, начальника ИФНС по Электростали.

Стариков не согласился с мнением, что коррупционные преступления чаще всего совершаются представителями государственных и муниципальных органов власти и сотрудниками правоохранительных органов. "Считаю, что данное убеждение ошибочно. В 2020 году нашими следователями окончено расследование сразу нескольких дел коррупционной направленности со стороны сотрудников некоммерческих организаций", - добавил он.

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