Суд арестовал квартиры и мастерскую Баталова в Москве по делу об афере с имуществом актера

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский суд наложил обеспечительные меры на столичные квартиры и кабинет Алексея Баталова, которые принадлежат артистке Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с имуществом семьи актера. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Арестована находящаяся в собственности Дрожжиной элитная квартира в Доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича. Кроме того, обеспечительные меры наложены на еще одну столичную квартиру артистки в центре Москвы", - сказал собеседник агентства. При этом в пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС подтвердили информацию об обеспечительных мерах, но отказались уточнять, на какое именно имущество был наложен арест.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представлявший интересы подследственных, заявил агентству, что Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин согласились вернуть потерпевшим имущество, в числе которого 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартира по 1-му Самотечному переулку. Кучерена заявлял, что это имущество находится на ответственном хранении у Дрожжиной, а вдова артиста не хочет принимать его обратно.

Как сообщалось ранее, следователи не стали обращаться в Хамовнический суд с просьбой о продлении запрета определенных действий Дрожжиной и Цивину, решив ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе районного суда агентству уточнили, что никаких ходатайств в отношении обвиняемых не поступало.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество"). 26 октября прошлого года следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь Баталова, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество следователями был наложен арест.