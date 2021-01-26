Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" потушили

"В 04:33 мск пожар на заводе "Уфаоргсинтез" полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

В результате возгорания один человек погиб, один пострадавший госпитализирован. По данным источника ТАСС, на заводе горели две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Возгорание началось на открытой площадке предприятия, перед этим произошел взрыв. Пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных), позже его понизили до третьего. Возбуждено уголовное дело.