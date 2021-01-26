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Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в Портленде

Еще пятеро пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Портленд (штат Орегон). Об этом сообщается в понедельник на сайте местного полицейского управления.

По информации правоохранителей, инцидент произошел приблизительно в 13:00 по местному времени (00:00 мск вторника). Водитель пытался сбежать с места преступления, однако его задержали местные жители, передав его впоследствии прибывшим полицейским.

Один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии умер. Еще пятеро пострадали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

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