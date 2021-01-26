В Приамурье возбудили уголовные дела по жалобам родственников людей, умерших от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Следователи в Амурской области расследуют несколько уголовных дел, связанных с претензиями родственников жителей региона, умерших от новой коронавирусной инфекцией, сообщал во вторник журналистам руководитель следственного управления СК РФ по региону Станислав Белянский.

"Расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых проверяется полнота оказания медицинской помощи заболевшим [COVID-19]. Есть обращения родственников, [по факту которых проводятся] проверки и в связи с этим возбуждаются уголовные дела, в рамках которых назначаются экспертизы качества оказания врачебной помощи", - сказал Белянский, подводя итоги работы управления в 2020 году.

Он уточнил, что в регионе возбуждено минимум три уголовных дела, связанных с претензиями, предъявленными родственниками жителей Приамурья, умерших от новой коронавирусной инфекции.

"Надо понимать, что стандарты оказания медицинской помощи даже в процессе пандемии менялись неоднократно, поэтому эти экспертизы непростые сами по себе. Оценка действий будут даваться по результатам и прочих экспертиз", - добавил он.

В Амурской области зарегистрировано 18 924 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 134 человека умерли.