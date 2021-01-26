Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП под Псковом

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области, сообщила во вторник пресс-служба областного УМВД России.

"Сегодня на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района у деревни Кротова Гора произошло ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Mercedes. Имеются данные о четырех пострадавших и одном погибшем", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.