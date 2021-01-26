{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП под Псковом

Авария произошла на территории Островского района возле деревни Кротова Гора

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области, сообщила во вторник пресс-служба областного УМВД России.

"Сегодня на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района у деревни Кротова Гора произошло ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Mercedes. Имеются данные о четырех пострадавших и одном погибшем", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.

Теги
РоссияПсковская область
В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка
Пострадавшую девочку госпитализировали
Читать полностью