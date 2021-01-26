В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Собаки напали на девятилетнюю девочку в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ, это пятый случай нападения животных на людей в столице Бурятии за последний месяц. Ребенка госпитализировали, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минздрава республики.

"Сегодня в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлена девятилетняя девочка, пострадавшая от укуса собак. Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в министерстве.

За последний месяц это уже пятый случай в столице Бурятии, связанный с нападением собак на людей. С 25 декабря в Улан-Удэ действует режим повышенной готовности: на вирус бешенства проверяются собаки, обитающие за пределами частных территорий.

В конце декабря 2020 года в столице Бурятии пострадала 20-летняя девушка: в микрорайоне Забайкальский на нее напали несколько собак, сейчас пострадавшая лечится в Москве. В тот же день и в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, он также перевезен для лечения в Москву, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". 13 января на улице Ключевской в Улан-Удэ свора собак напала на 18-летнюю девушку, она была госпитализирована. 22 января собака напала на двух мальчиков 11 и 12 лет в Улан-Удэ, один из школьников был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе МВД Бурятии, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы животных. "В поселке Забайкальский всего за период с момента введения режима повышенной готовности отловлено 149 особей", - отметили в мэрии.

Во вторник проходит внеочередная сессия Народного Хурала (парламента) Бурятии. Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности владельцев домашних животных и приютов для животных за нарушения выгула и порядка регистрации питомцев.