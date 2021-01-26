В Ленобласти годовалая девочка отравилась метадоном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Девочка в возрасте около одного года отравилась синтетическим наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"С отравлением наркотическим средством "метадон" в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ведомство информация поступила из больницы. Полицейские опросили мать девочки, которая сообщила, что ребенок почувствовал себя плохо поздно вечером 24 января, после чего она решила обратиться за медпомощью.

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом, выясняются обстоятельства происшествия.

Метадон является синтетическим наркотическим веществом, в России входит в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен.