Еще одного сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан еще один фигурант - главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", - говорится в сообщении.

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о халатности по факту схода лавины. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

По предварительной версии следствия, подозреваемый в мае 2019 года провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом. По результатам проверки главный специалист составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее в рамках этого же уголовного дела был задержан сотрудник того же отдела, который проводил такую же проверку, но в 2018 году. 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток.

По факту ЧП возбуждены три уголовных дела: два по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и одно по статье об оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По делу проходят шесть человек - трое оперативных дежурных ЕДДС, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и два главных специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска.