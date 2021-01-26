Австрийский бизнесмен стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру, занимающемуся рекультивацией нескольких отечественных полигонов, в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Кайзер является гражданином Австрии.

"В Тверской районный суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Кайзер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ему грозит до семи лет лишения свободы. Деталей уголовного дела в суде не уточнили.

Австриец Оливер Кайзер является генеральным директором компании "Экоком", которая более 10 лет занимается рекультивацией нескольких отечественных полигонов .