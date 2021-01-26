В Петербурге задержали начальника поликлиники МВД и еще пять человек по делу о взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Начальник ведомственной поликлиники МВД, два его заместителя и еще три человека задержаны в Санкт-Петербурге по уголовному делу о получении взяток, которые им полагались за фиктивное оформление инвалидности сотрудникам силовых структур, выходящих на пенсию, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Начальник поликлиники, оба его заместителя и три соучастника задержаны и доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка полиции.

По версии следствия, задержанные на протяжении нескольких лет получали взятки от сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, которые выходили на пенсию. За взятки им оформляли справки об инвалидности, которые те якобы получили в ходе службы. В связи с состоянием здоровья им по закону полагалась страховая выплата в 1 млн рублей и другие льготы.

"По сведениям оперативников, стоимость одной справки составляла около 200 тыс. рублей. По предварительным оценкам, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности", - отметили в полиции.

У задержанных дома проведены обыски. Также обыски проходят по местам их работы. В ходе обысков изъяты материалы, необходимые следствию, а также 4 млн наличными в долларах и евро.