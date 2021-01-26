В Кировской области возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением в поселке Заря

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг, связанных с отоплением домов жителей поселка Заря Опаринского района, где люди жалуются на холод в домах. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, с ноября 2020 года по настоящее время теплоснабжающая организация ООО "Кировский лесопромышленный комбинат" поставила тепловую энергию значительно ниже нормы, из-за чего понизилась температура в домах, детском саду, школе, магазинах.

14 января активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кировской области обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с нарушениями температурного режима в школах и жилых домах в поселке Заря, где жители пожаловались на холод в квартирах. Люди сообщили, что с конца прошлого года замерзают в своих домах, а школьники учатся в помещениях, где температура не превышает 10 градусов тепла.

В областном правительстве сообщали, что в ночь на 14 января в поселке устранили инцидент в котельной, из-за которого произошло снижение температуры, постепенно температуру теплоносителя удалось поднять до 60 градусов на выходе из котельной. 20 января вышел из строя обратный клапан, температура вновь снизилась, ремонтные работы завершили в течение дня, с 21 января котельная работала в обычном режиме. Также, по данным правительства, в поселке создан запас топлива.