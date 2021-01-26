Правоохранители в Кузбассе проверяют информацию об избиении подростков сверстниками

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы в Кузбассе организовали доследственную проверку в связи с сообщениями об избиении группы подростков сверстниками в Таштагольском районе, видеозапись которого размещена в местных СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

На видео видно, что подростки по несколько человек нападают на сверстников, валят их на снег, пинают ногами. По словам автора ролика, в драке участвуют около 20 подростков из двух населенных пунктов - Таштагола и Шерегеша.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Таштаголе подростки избили сверстников. По данному факту проводится доследственная проверка. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации", - говорится в сообщении.

Проверку также проводит и кузбасская прокуратура. Она даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также проанализирует работу тех структур, что непосредственно работают с подростками и их семьями.