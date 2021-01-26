ОНК: СК попросит ареста обвиняемого в насилии над правоохранителями на незаконной акции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи СК требуют избрать меру пресечения для обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"В изоляторе на Петровке содержится Есенов Евгений Анатольевич, обвиняемый по ст. 318 УК РФ по итогам субботних событий. Сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения <...> Возможно, это будет содержание под стражей", - сказала она.

По словам Литвинович, обвиняемому на вид лет 23-25. "Пока мне неизвестно о нарушении его прав, тем более о необоснованном применении к нему физической силы. Пока, как мне показалось, его права соблюдаются", - сказала она.

Всего в Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.