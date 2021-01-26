В Воронежской области возбудили дело из-за нападения пьяного водителя на полицейского

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Воронежской области, который подозревается в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Калачеевского района Воронежской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности"). Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, 23 января в селе Заброды экипаж дорожно-патрульной службы (ДПС) обнаружил съехавший в кювет автомобиль с 39-летним водителем. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Сотрудник ДПС предложил водителю пройти в патрульной машине освидетельствование на состояние опьянения.

"Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Потерпевший незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении СК.