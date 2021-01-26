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На северо-востоке Москвы задержали двоих мужчин с 2 кг опия

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-востоке Москвы двух мужчин, которые подозреваются в попытке сбыть около 2 кг опия. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий во дворе дома в Студеном проезде задержали двоих мужчин в возрасте 25 и 26 лет, у которых при личном досмотре был обнаружен пакет с неизвестным веществом общей массой около 2 кг. Согласно результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством опием", - сказали в пресс-службе, отметив, что наркотики задержанные собирались сбыть через закладку.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемые арестованы.

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