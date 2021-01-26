Один из обвиняемых в нападении на правоохранителя в Москве оштрафован за участие в акции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве Евгений Есенов ранее был оштрафован за нарушение правил участия в митинге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы, который привлек Есенова к административной ответственности.

"25 января он был признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на ОНК сообщалось, что следователи могут потребовать избрать Есенову меру пресечения в виде ареста за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Сейчас он содержится в изоляторе на Петровке. Ему предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ.

Всего в Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.