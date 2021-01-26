В Тобольске экс-полицейского осудили на 14 лет колонии за истязание и убийство жены

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Тобольский городской суд Тюменской области приговорил бывшего сотрудника полиции Павла Осинцева к 14 годам колонии строгого режима за истязание и убийство жены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно материалам на сайте суда, Осинцев обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 117 УК РФ ("Истязание").

25-летняя Галина Марганова - мать двоих несовершеннолетних дочерей. Она погибла 3 октября, выпав из окна своей квартиры в Тобольске. История ее гибели получила широкий резонанс после передачи на Первом канале. Родные в эфире телепередачи высказали мнение, что у погибшей были проблемы с бывшим супругом - в прошлом сотрудником органов внутренних дел. Прозвучала и критика в адрес следственных органов региона. После программы председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил затребовать материалы уголовного дела и проверить данные, озвученные родственниками на телевидении.