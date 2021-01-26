{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Футбольный тренер избил двух полицейских в Подмосковье

У пострадавших ушибы мягких тканей головы и ссадины на лице

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тренер по футболу избил двоих полицейских в Шатуре, когда те остановили его для проверки документов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью 25 января двое сотрудников ППС остановили мужчину в состоянии опьянения для проверки документов. Мужчина начал оскорблять сотрудников, после чего избил их", - рассказал собеседник агентства.

У пострадавших ушибы мягких тканей головы и ссадины на лице. Нападавшим оказался тренер футбольной команды в Егорьевске. СК проводит доследственную проверку. Также полиция проводит служебную проверку по инциденту.

Теги
Россия
Ущерб по делу о финансовой пирамиде в КБР составил около 300 млн рублей
От действий злоумышленников пострадали около 1 тыс. человек
Читать полностью