Футбольный тренер избил двух полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тренер по футболу избил двоих полицейских в Шатуре, когда те остановили его для проверки документов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью 25 января двое сотрудников ППС остановили мужчину в состоянии опьянения для проверки документов. Мужчина начал оскорблять сотрудников, после чего избил их", - рассказал собеседник агентства.

У пострадавших ушибы мягких тканей головы и ссадины на лице. Нападавшим оказался тренер футбольной команды в Егорьевске. СК проводит доследственную проверку. Также полиция проводит служебную проверку по инциденту.