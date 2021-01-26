Ущерб по делу о финансовой пирамиде в КБР составил около 300 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) лишились около 300 млн рублей, вложившись в финансовую пирамиду, жертвами мошенников стали около одной тысячи человек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в управлении МВД по республике.

Ранее сообщалось, что Нальчикский городской суд арестовал на два месяца шестерых девушек в возрасте от 21 до 34 лет, подозреваемых в мошенничестве на более чем 200 млн рублей. Все они являются жительницами Кабардино-Балкарии. В региональном МВД ранее сообщали, что финансовая пирамида действовала с июля по декабрь 2020 года, более 600 жителей республики обратились в полицию с заявлениями о совершенных в их отношении мошеннических действиях. Кроме того, по данным МВД, известно о нескольких десятках пострадавших из других регионов России.

"По предварительным данным, количество обратившихся с заявлением о мошенничестве уже составило около 1 000 человек, ущерб оценивается почти в 300 млн рублей", - сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты, сим-карты, записи, компьютерную технику и другие предметы, представляющие интерес для следствия. В результате проведенных проверок следственным управлением МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 172.2 ("Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества") УК РФ.