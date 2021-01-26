В суд поступил первый материал об аресте напавшего на правоохранителя на митинге в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), сроком до 24 марта", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы сообщалось, что следователи могут потребовать избрать Есенову меру пресечения в виде ареста за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Пока он содержится в изоляторе на Петровке. Ему предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ. Кроме того, Есенова привлекли к административной ответственности за нарушение правил участия в митинге - он оштрафован на 10 тыс. рублей.

Всего в Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным ГУ МВД по Москве, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.