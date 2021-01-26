Мособлсуд 28 января проверит законность задержания Навального на 30 суток

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мособлсуд 28 января проверит законность задержания Алексея Навального на 30 суток. Об этом ТАСС во вторник сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Наша жалоба на задержание Навального на 30 суток будет рассмотрена Мособлсудом 28 января в 14:00 мск", - сказала Михайлова, напомнив, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3,5 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок на пять лет, который позднее был продлен на год. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему наказания.