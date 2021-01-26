Подозреваемый в убийстве девушки и ее родителей в Казани арестован

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве в Казани 18-летней девушки и ее пожилых родителей заключили под стражу до 8 марта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"По итогам выездного судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, подозреваемый заключен под стражу до 8 марта текущего года с содержанием в БДО (больница для осужденных - прим. ТАСС) ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Ходатайство следователя о заключении под стражу поддержала помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Азалия Гильманова, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с ножевыми ранениями.

Под окнами дома сотрудники Росгвардии нашли 22-летнего друга убитой девушки, который спрыгнул с четвертого этажа. Молодого человека госпитализировали и экстренно прооперировали. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц").