В Петербурге возбудили второе дело из-за фиктивных справок об инвалидности у силовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями после обысков и задержания руководства поликлиники МВД в Санкт-Петербурге из-за выдачи фиктивных справок об инвалидности сотрудникам ведомства, выходящим на пенсию. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщали о задержании руководителя поликлиники МВД, двух его заместителей и еще трех человек из-за выдачи фиктивных справок об инвалидности силовикам. В отношении них возбудили уголовное дело о получении взяток по статье 290 УК РФ.

Дело о злоупотреблении полномочиями, как уточняет СК, связано с начальником медико-санитарной части МВД по Петербургу. Он, как считают следователи, давал указания подчиненным фальсифицировать медицинские документы и "содействовал приему на службу лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям".

Сотрудники подведомственной медсанчасти поликлиники, по данным следствия, брали по 200 тыс. рублей за выдачу фиктивных заключений об инвалидности сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии, которые выходили на пенсию. Благодаря справке об инвалидности, полученной на службе, они могли претендовать на выплату компенсации в 1 млн рублей, а также другие льготы. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли крупную сумму наличными и документы, представляющие интерес для следствия.