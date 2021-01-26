Ректора одного из самарских вузов заподозрили в нецелевом расходовании средств

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) Ивана Андрончева из-за нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления СК РФ на транспорте.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым по уголовному делу является ректор Самарского государственного университета путей сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следователей, ректор совместно с группой лиц своих подчиненных оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму более 1,8 млн рублей. Однако деньги израсходовали не по целевому назначению на оплату проезда и проживания учащихся. "Фактически вышеуказанные бюджетные денежные средства стипендиального фонда были предназначены для выплаты единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся", - отметили в СК.

Нарушения в использовании средств федерального бюджета выявили сотрудники регионального УФСБ и управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу во время оперативных мероприятий. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, для закрепления доказательственной базы и изъятия вещественных доказательств организовали проведение обысков.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ректору, изучается его роль в совершении преступления и других сотрудников вуза.