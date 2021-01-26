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Расстреливавший кошек из пневматики мужчина задержан в Москве

Полиция возбудила уголовные дела по статье о жестоком обращении с животными, мужчине грозит до трех лет лишения свободы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мужчина, расстреливавший дворовых кошек из пневматического оружия, задержан в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло. Участковые установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы", - рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что до этого мужчина ранил другую кошку на улице Гарибальди. Животное выжило и сейчас находится в ветеринарной клинике.

Возбуждены уголовные дела по статье о жестоком обращении с животными. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. С него взято обязательство о явке в полицию.

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