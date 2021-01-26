Суд в Петербурге отказался отпустить бизнесмена Израйлита из-под домашнего ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказал защите бизнесмена Валерия Израйлита смягчить ему меру пресечения, продлив срок содержания под домашним арестом до 2 мая. Об этом ТАСС сообщил адвокат Израйлита Николай Павловский.

"Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения о продлении домашнего ареста. Защита просила суд избрать любую меру, не связанную с лишением его возможности свободного передвижения. Нам отказали, суд продлил домашний арест до 2 мая", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "Улпик" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Бизнесмена также обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как было совершено хищение. С 2016 года Израйлит находился в СИЗО. В рамках решения вопроса о продлении ему меры пресечения следствие указывало, что обвиняемый имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, в связи с чем необходима его изоляция.

В прошлом году суд отказал следователям в продлении срока содержания под стражей Израйлита и перевел его под домашний арест. В ноябре 2020 года суд также рассматривал ходатайство управления Федеральной службы исполнения наказаний о возвращении бизнесмена в СИЗО, однако в его удовлетворении было отказано.