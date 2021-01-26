СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации Ульяновского района Ульяновской области после обрушения стены жилого дома в селе Максимовка 24 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по региону.

Стена трехквартирного кирпичного дома обрушилась 24 января около 07:25 мск, в результате никто не пострадал. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, предварительная причина обрушения - подтаявший тяжелый снег.

По данным следствия, утром 24 января произошло обрушение несущей стены одноэтажного многоквартирного дома в селе Максимовка Ульяновского района. В здании проживали девять человек, дом в 2016 году был признан аварийным. Сотрудникам администрации Ульяновского района поручили переселить его жильцов, но они этого не сделали.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.