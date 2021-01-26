Адвокат рассказал, с чем связано обвинение австрийского бизнесмена

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Директору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве по факту утилизации мусора в Подмосковье без лицензии, вину свою он не признает, сообщил ТАСС адвокат Александр Мельцев.

"Обвинение касается работы без лицензии по утилизации мусора на полигоне в Балашихе. Это обвинение является надуманным, так как лицензия у компании моего подзащитного была, она была получена после прохождения всех процедур", - сказал защитник.

Адвокат пояснил, что пока обвинение не конкретизировано. "Обвинение пока предъявлено в общих чертах, но уже сейчас могу сказать, что вину мой подзащитный не признает", - заявил Мельцев.

Кайзер является гражданином Австрии, следователи МВД просят избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подробностей уголовного дела в суде не уточнили.

Австриец Оливер Кайзер является генеральным директором компании "Экоком", которая более 10 лет занимается рекультивацией ряда отечественных полигонов. Он в том числе занимался рекультивацией закрытого полигона бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, который был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. 15 июня 2017 года во время прямой линии жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ним.