Задержанный в Москве за наезд полицейского вез участниц группы Pussy Riot

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за наезд на полицейского в центре Москвы, вез участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Задержанный - это водитель машины, бампером задевшей сотрудника полиции, который пытался задержать Алехину и Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. Девушки в этот момент были в машине", - сказал источник. Полицейский получил ушиб ноги. Инцидент произошел в Большом Афанасьевском переулке.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Алехина, Штейн и третья участница группы Виктория Кузнецова были допрошены как свидетели.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что за насилие над полицейскими во время несогласованной акции в центре Москвы 23 января задержаны двое мужчин, один из них - за наезд на полицейского.

В воскресенье Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую. Кузнецова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию полицейского"), Штейн - в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Алехиной по этой же статье КоАП назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.