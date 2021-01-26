Суд в Калининграде приговорил двух мужчин к 14 и 15 годам колонии за убийство

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Калининградский областной суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима двух мужчин, убивших случайного знакомого в декабре 2019 года. Осужденные обязаны также выплатить родственникам убитого 3,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщила во вторник журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Приговором Калининградского областного суда Роману Дорику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, Роману Шумакову - в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщила Гацко.

По данным следствия, ночью 27 декабря 2019 году осужденные познакомились на улице в Калининграде с 36-летним мужчиной, который возвращался домой с корпоративной вечерники. Они стали вместе выпивать, а потом предложили новому знакомому поехать домой к одному из осужденных в Багратиновский район области, чтобы продолжить веселье. В дороге между ними произошла ссора. Осужденные избили мужчину, задушили его, а тело закопали в районе поселка Березовка.

Как уточнили в прокуратуре области, тело погибшего нашли 4 января 2020 года.

В суде вину признал только один из обвиняемых. Второй отрицал свою причастность к совершению преступления, но следствием и судом было доказано обратное. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).