СК не нашел подтверждений аферы с недвижимостью Федосеевой-Шукшиной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет в результате проверки не нашел подтверждений подозрениям в афере с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом во вторник сообщил адвокат заподозренного в афере продюсера Бари Алибасова Роман Кандауров.

"Бари Алибасов абсолютно законно принял в дар квартиру в Новой Москве от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал эту квартиру Сергею Моцарю. В результате Следственный комитет разобрался в данном вопросе и поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)", - сказал Кандауров.

Ранее в связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в своем обращении указала на совершение мошеннических действий ее мужем Бари Алибасовым и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате она утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу.

Как пояснил Кандауров, спорная квартира уже возвращена Федосеевой-Шукшиной в рамках гражданского судопроизводства. Апелляционная жалоба на это решение подана Алибасовым в Мосгорсуд и пока не рассмотрена.

ТАСС пока не располагает комментариями Федосеевой-Шукшиной.