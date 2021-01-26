Двое жителей Ярославской области получили условные сроки за передачу технологий Китаю

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Рыбинский городской суд в Ярославской области приговорил к условным срокам и штрафу двух бывших сотрудников ПАО "ОДК-Сатурн". Они признаны виновными в передаче Китаю научно-технической информации, которую можно использовать при создании военной техники. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Суд признал Виноградова Александра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РФ, и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Красильников Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РФ, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в период с сентября 2018 по 27 октября 2019 года Виноградов и Красильников совершили незаконную передачу китайской стороне технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, которые могут использовать при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения. Они действовали умышленно, из корыстной заинтересованности.

Виноградов работал в ПАО "ОДК-Сатурн" в период с 1996 по 2017 год, он занимал должность заместителя главного металлурга по литейному производству. В апреле 2018 года он вступил в переговоры с китайским институтом, заключил с китайской стороной консультационные контракты и трудовой договор, принял на себя обязательства по созданию в интересах китайского института полного технологического цикла точного литья.

"Виноградов обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлен, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", - уточнила Козлова. В 2018 году Виноградов привлек к работе Красильникова, который с 1980 по 2018 год работал на предприятии "ОДК-Сатурн" на должностях старшего мастера участка, ведущего инженера-технолога.

Виноградов и Красильников обращались к сотрудникам завода, получали от них необходимую научно-техническую информацию, на основе полученных сведений составляли технические задания на оборудование, технологические процессы. Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай для работы там в течение трех лет. Красильников по телефону и по электронной почте продолжал предоставлять ему информацию, консультировал его по способам устранения недостатков производственного цикла. В октябре 2019 года Виноградов вернулся в Россию, и его задержали.