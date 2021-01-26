В Дагестане произошел сход оползня

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Спасатели сообщили о сходе оползня в одном из сел Карабудахкентского района Дагестана, в результате чего повреждены здания фермерского хозяйства. Кроме того, есть угроза повреждения двух частных жилых домов, жильцов расселили, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 14:15 получено сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 м, площадь - около 0,6 га", - говорится в сообщении.

В результате схода оползня повреждено одно двухэтажное здание фермерского хозяйства размерами 50 на 10,5 м и одно здание кормового цеха, в котором расположена одна жилая комната. Кроме того, есть угроза для двух частных жилых домов, в которых проживает шесть человек, они уже расселены по родственникам.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

С целью оценки обстановки на месте происшествия задействовано от главного управления МЧС Дагестана 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом. Для оценки развития оползневого процесса рекомендовано привлечь специализированную организацию.

В ГУ МЧС по региону также добавили, что сейчас угрозы населению нет. "Те, кто живут в близлежащих домах, временно переселены к родственникам. Повреждены помещение для содержания птиц, кормоцех и еще один соседний сарай. Для проверки вероятных угроз завтра прибудет специалист "Даггеомониторинга", который и даст экспертную оценку", - сказал собеседник агентства.