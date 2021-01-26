Волгоградское УФАС просит провести проверку после ложных показаний чиновников в суде

ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области направило во вторник в администрацию Волгограда обращение, чтобы городские власти провели служебные проверки по факту дачи ложных показаний в суде по делу в отношении ритуального предприятия "Память", сообщила ТАСС представитель антимонопольного ведомства.

"Такое обращение сегодня в мэрию Волгограда отправлено, также обращение направлено для сведения прокурору города", - сказала представитель УФАС по региону.

Как отметил руководитель управления Роман Лучников, слова которого приводит пресс-служба, обращение направлено "с целью проведения служебного расследования, по результатам которого рассмотреть вопрос о проведении служебных проверок в отношении соответствующих муниципальных служащих и при наличии оснований применения к ним мер дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения с муниципальной службы за ложь суду".

В управлении ФАС по региону пояснили, что 25 августа прошлого года Центральный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Волгограда, в частности, он обязал городскую администрацию допускать на кладбища для оказания ритуальных услуг других лиц, а не только сотрудников предприятия "Память". Решение суда в этой части было обжаловано в апелляционную инстанцию департаментом городского хозяйства. В нарушение месячного срока департамент подал жалобу лишь 30 ноября по причине якобы того, что решение суда первой инстанции было получено департаментом 30 октября.

"В результате таких действий процесс апелляционного обжалования по принципиальному для Волгограда делу организации ритуальных услуг оказался затянут на несколько месяцев, а решение первой инстанции по нему, обязывающее администрацию фактически "открыть" монополизированный рынок, до сих пор не вступило в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Центральный районный суд Волгограда, в который было возвращено дело, в понедельник, 25 января, отказал в ходатайстве департаменту о восстановлении якобы пропущенного им срока на подачу апелляционной жалобы. Как установил суд, согласно данным "Почты России", решение суда от 25 августа было получено сотрудником департамента не 30 октября, а 8 октября. "Где решение суда находилось с 8 по 30 октября, представитель департамента пояснить на суде не смог. Таким образом, департамент представил суду недостоверную информацию о дате получения им решения суда, при этом он обладал достоверной информацией об этой дате, что может говорить об умышленном представлении суду недостоверной информации, в том числе с целью затягивания процесса", - отметили в пресс-службе. Комментарием мэрии Волгограда ТАСС пока не располагает.