Посольство РФ в Турции призвало соблюдать меры безопасности после нападения в Стамбуле

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Турции распространило во вторник обращение с призывом соблюдать меры личной безопасности и предосторожности в связи с недавним нападением в Стамбуле на российских граждан.

"В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности. Призываем туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам, особенно в темное время суток. В случае возникновения угрозы привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию", - говорится в опубликованном на странице дипмиссии в Facebook сообщении.

Вечером 24 января неизвестный с холодным оружием в руках напал на трех россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным генконсульства РФ в Стамбуле от 25 января, двое пострадавших при инциденте граждан России находятся под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Нападавшего задержали сотрудники полиции, им оказался психически неуравновешенный гражданин Турции.