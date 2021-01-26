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Посольство РФ в Турции призвало соблюдать меры безопасности после нападения в Стамбуле

В диппредставительстве, в частности, рекомендовали "быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам"

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Турции распространило во вторник обращение с призывом соблюдать меры личной безопасности и предосторожности в связи с недавним нападением в Стамбуле на российских граждан.

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"В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности. Призываем туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам, особенно в темное время суток. В случае возникновения угрозы привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию", - говорится в опубликованном на странице дипмиссии в Facebook сообщении.

Вечером 24 января неизвестный с холодным оружием в руках напал на трех россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным генконсульства РФ в Стамбуле от 25 января, двое пострадавших при инциденте граждан России находятся под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Нападавшего задержали сотрудники полиции, им оказался психически неуравновешенный гражданин Турции.

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