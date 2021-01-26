Прокуратура выступила против ужесточения приговора Роману Широкову

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура направила возражение на апелляционную жалобу арбитра Никиты Данченкова на приговор избившему его экс-футболисту сборной России Роману Широкову, так как считает приговор законным и соразмерным. Об этом говорится в направленном в Преображенский суд возражении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Гособвинитель пишет, что в ходе процесса не было нарушений принципа состязательности сторон и их процессуальных прав, а суд учел личность фигуранта, влияние наказания на его исправление, условия жизни семьи и смягчающие обстоятельства. Приговор прокурор называет "соразмерным содеянному и справедливым".

"При таких обстоятельствах приговор судя является законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения не имеется", - пишет прокурор в возражении, попросив оставить жалобу Данченкова без удовлетворения.

Апелляция назначена на 29 января. В жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) Данченков просит отменить приговор Широкову и вернуть дело в прокуратуру. Арбитр считает наказание Широкову в виде 100 часов обязательных работ чрезмерно мягким. Адвокат Широкова Вадим Лялин ранее сообщил ТАСС, что считает приговор успехом и обжаловать его не будет.

10 августа 2020 года в любительском матче Широков избил арбитра Никиту Данченкова из-за несогласия с его судейством. Он обвинялся по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и признал вину. 25 декабря прошлого года мировой суд района Сокольники приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 100 тыс. рублей (вместо заявленных 500 тыс. рублей).