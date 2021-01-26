Суд в Казани оставил под стражей до апреля обвиняемого в убийстве пожилых женщин

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве пожилых женщин на территории трех федеральных округов Радик Тагиров оставлен под стражей до 27 апреля 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным СК, уголовное дело расследуется по фактам убийств 26 женщин и одного покушения на убийство, похищения их имущества, совершенных в период с 2011 по 2012 год на территории более 10 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

"Помощник прокурора Вахитовского района города Казани Артем Потапов поддержал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве пожилых женщин. По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемый останется под стражей до 27 апреля текущего года с содержанием в СИ-1 города Казани", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Тагирову было предъявлено обвинение по п. "а, з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство").

По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ходе допроса мужчина признал вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему деяний. Установлено, что Тагиров дважды судим.