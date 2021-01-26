Суд в Москве арестовал первого напавшего на правоохранителя на митинге 23 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), сроком до 24 марта", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.