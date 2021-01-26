Ученые сообщили, что тюлени в Дагестане могли умереть из-за выброса природного газа

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. К такому выводу пришли ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций, сообщила пресс-служба института.

"У всех патологоанатомически обследованных тюленей отмечены сходные изменения в тканях внутренних органов: снижение воздушности тканей легких вследствие острого пассивного застоя крови, застой крови в сосудах сердца, отек и неспецифические острые дегенеративные изменения в тканях головного мозга. Подобные изменения могут развиваться на фоне гипоксии и свидетельствуют о смерти в результате асфиксии животных. Отсутствие признаков механического сдавливания указывает на иной характер асфиксии", - говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что в качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа - метана и сопутствующих газов, которые могут вызывать гипоксию из-за снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы (ЦНС), в том числе паралич респираторного центра. Исследователи отмечают, что для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления - грязевые вулканы, грифоны и тому подобные.

Интенсивность таких событий может возрастать при сейсмических явлениях. В ходе исследования ученым удалось установить, что гибель тюленей произошла за 1-6 недель до времени обнаружения, то есть в середине ноября. С учетом преобладающих ветров и поверхностных течений, район возможной гибели тюленей находился в открытом море, над шельфом южного побережья Дагестана и Азербайджана.

Ученые провели ретроспективный анализ данных мониторинга сейсмической активности в Каспийском море с сайта Единой геофизической службы РАН и выяснили, что в течение ноября на побережье Дагестана, на шельфе Среднего Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября - в южной части Дагестанского побережья. Кроме того, в это время наблюдались сильные ветра до 16-18 м/сек.

"В маловетренных условиях локальные выбросы метана могли сформировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые с большой вероятностью могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения", - делают вывод исследователи.

Другие причины

Кроме того, исследователи на основе анализов отобранных проб исключили ряд версий о возможных причинах гибели каспийских тюленей в конце прошлого года. У погибших животных не были выявлены коронавирусная, парвовирусная инфекции, чума плотоядных и гельминтозы высокой интенсивности. Исключена и версия о возможной гибели животных на рыбных промыслах, так как на обследованных трупах тюленей исследователи не обнаружили следов сетей и других орудий лова, а в желудках тюленей - кильки, то есть основного объекта современных каспийских промыслов.

"Погибшие животные не имели признаков истощения и, судя по толщине подкожного жира, были хорошо упитаны. Кроме того, у обследованных животных отсутствовали переломы костей черепа и осевого скелета, кровоизлияния в среднем ухе и другие признаки контузии. Таким образом, версия о гидроударе, связанном с проведением военных учений на Каспии, может быть исключена", - пояснили в институте.

Массовая гибель тюленей

С начала декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу РФ. Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

В первой половине декабря 2020 г., после появления информации о массовом выбросе мертвых каспийских тюленей на побережье Дагестана, группа ученых из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" провела обследование побережья с целью определения масштаба и выявления возможных причин гибели этого краснокнижного вида морских млекопитающих.

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 году и в 2016 году. В ноябре 2016 года выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Республики Дагестан отмечались в конце ноября после длительных штормов на Каспии. Были обнаружены 300 особей разных возрастов. Точную причину их гибели тогда установить не удалось.