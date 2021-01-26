В СК сообщили о расследовании 20 уголовных дел по итогам незаконных акций 23 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи в разных регионах России расследуют 20 уголовных дел по итогам несогласованных акций, прошедших 23 января. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам оперативного совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

"Главе ведомства доложили о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.

Петренко уточнила, что основная масса уголовных дел расследуется по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В рамках расследуемых дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений. Только в Москве по ст. 318 УК РФ возбуждено четыре уголовных дела. Задержаны два человека, один из них арестован.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.